Presidente do Al Hilal nega saída de Jesus: "Há tentativas de abalar a equipa antes de cada jogo"

Mohammad Bin Faisal, presidente do Al Hilal , desmentiu este sábado através de uma mensagem colocada nas redes sociais que Jorge Jesus esteja de saída do clube saudita. A notícia foi avançada pela TVI24 e também por alguma imprensa da Arábia Saudita. Mas de acordo com o dirigente, não existe qualquer problema com a situação contratual de Jorge Jesus.

"Nenhuma surpresa... há tentativas de abalar a equipa antes de cada jogo! A equipa está estável, felizmente, e à espera de um jogo importante, liderada pelo treinador Jorge Jesus. Esperamos o apoio dos adeptos e se Deus quiser somarmos os três pontos para continuarmos líderes", escreveu o líder do clube saudita.

A imprensa da Arábia Saudita deu mesmo a saída como certa e avançou até o nome do sucessor. Segundo a publicação akhbaar24, Zoran Mamic, croata que conduziu o Al Ain à conquista de campeonato e taça na época transata será o substituto do português.

No entanto, fonte próxima do técnico, já tinha dito ao DN que Jorge Jesus estava em estágio, para o jogo deste domingo, com o Al-Fayha, e que não sabia de despedimento algum.

O Al Hilal, entretanto, colocou um post na conta do clube no twitter a reforçar que a equipa treinada por Jorge Jesus já em estágio no local onde este domingo vai jogar para o campeonato saudita.