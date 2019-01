Jorge Jesus com reunião decisiva para deixar o Al Hilal

Jorge Jesus pode estar a poucas horas de deixar o Al Hilal, da Arábia Saudita. O treinador português está reunido com os dirigentes do clube, que tentam garantir a renovação do contrato que termina no final desta temporada.

O problema é que Jesus já disse por várias vezes que pretende regressar a Portugal no próximo verão e tem recusado as várias tentativas dos responsáveis do Al Hilal para estender esse vínculo.

Apesar de lidera o campeonato com mais três pontos que o Al Nassr, de Rui Vitória, o técnico de 64 anos arrisca mesmo a regressar de imediato, uma vez que o extremar de posições pode levar a que haja já uma rotura entre as partes.