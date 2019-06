Jogador do Marítimo falha a CAN devido a problema no coração

Joel Tagueu do Marítimo (estava cedido pelo Cruzeiro) está fora do CAN e tem a carreira em risco. De acordo com um comunicado emitido pela federação camaronesa de futebol, o jogador foi dado como inapto pela equipa médica depois de lhe detetarem um problema cardíaco, que lhe poderia causar morte súbita no relvado.

"O médico da equipa, o dr. William Ngatchou, uma anomalia na implantação de uma artéria coronária. A suspeita foi levantada no Qatar e confirmada já no Egito, não havendo risco-zero no risco de morte súbita sobre o terreno do jogo", pode ler-se no twitter da federação, explicando quea complexidade do diagnóstico obriga a que Joel Tagueu seja observado por mais médicos.

Segundo informações da imprensa camaronesa a comitiva recebeu a notícia sobre Joel Tagueu e, "lágrimas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A revelação do problema, bem como o diagnóstico, pode colocar a carreira do avançado tem 25 anos em causa. E logo numa altura em que os insulares se preparavam para adquirir o passe em definitivo.