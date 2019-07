James volta ao Real 787 dias depois. Será para ficar de vez?

Um dos negócios em perspetiva para este verão pode ter caído de vez. James Rodríguez, colombiano que chegou a representar o FC Porto, integrou esta segunda-feira os treinos do Real Madrid e em princípio vai manter-se às ordens de Zinedine Zidane. Parece assim abortada de vez a transferência do jogador para o Nápoles.

James voltou a integrar o plantel do Real Madrid esta segunda-feira, 787 dias depois da última presença entre os merengues. A última vez que o fez foi a 3 de junho de 2017, precisamente no dia antes da final da Liga dos Campeões em Cardiff, em que o Real venceu a Juventus por 4-1. Depois disso foi cedido ao Bayern Munique, onde esteve nas duas últimas épocas.

Nas últimas semanas, James foi dado como alvo do Atlético de Madrid e do Nápoles. O empresário Jorge Mendes, inclusivamente, esteve em Itália a negociar a saída do colombiano para o Nápoles. Mas segundo informações da imprensa espanhola esta segunda-feira, o mais certo é que James continue no Real Madrid. A recente humilhação sofrida diante do Atlético Madrid (derrota por 7-3 num jogo particular nos EUA) e a lesão grave que vai afastar Asensio dos relvados nos próximos meses fizeram, aparentemente, o presidente Florentino Pérez voltar atrás na decisão de negociar o jogador.