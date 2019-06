Já vão 12 medalhas para Portugal. Fernando Pimenta conquista prata nos K1 5000

Fernando Pimenta conquistou esta quinta-feira a medalha de prata em K1 500 metros, elevando para 12 o número de medalhas de Portugal nos Jogos Europeus 2019, que estão a decorrer em Minsk.

Esta é a segunda medalha do canoísta português no espaço de pouco mais de 24 horas, depois de esta quarta-feira também ter alcançado a prata em K1 1000. Apesar do desgaste, Pimenta passou toda a prova entre os lugares da frente e chegou mesmo a liderar na reta final, tendo sido ultrapassado pelo húngaro Balint Kopasz, que levou o ouro, tal como tinha acontecido na prova de K1 1000 metros.

Com este resultado, Portugal chega às dúzia de medalhas em Minsk, juntando as duas de prata de Pimenta a duas de ouro, de Fu Yu (ténis de mesa) e Carlos Nascimento (100 metros), outras quatro de prata, alcançadas pela equipa de judo na prova mista, por Nélson Oliveira (contrarrelógio no ciclismo) e pelo trio Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia (em combinado e exercício dinâmico na ginástica acrobática). Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

Esta quinta-feira, quando Portugal já tinha chegado às onze medalhas e superado as dez de há quatro anos, em Minsk, o chefe da missão portuguesa nos Jogos Europeus admitiu ao DN que as expectativas da comitiva já tinham sido superadas. "Depois de avaliarmos a competitividade que prevíamos para estes jogos, apontávamos para um total de medalhas semelhante às que conquistámos em Baku, ou seja, a rondar as dez, mesmo sem o triatlo e o taekwondo, modalidades em que subimos ao pódio, mas que não fazem parte do calendário destes Jogos de Minsk", disse Marco Alves, lembrando depois que "estes Jogos ainda não acabaram"...

Há quatro anos, no Azerbaijão, na primeira edição dos Jogos Europeus, Portugal chegou às 10 medalhas e terminou no 18.º lugar do ranking. Nesse ano de 2015, a comitiva lusa conquistou três ouros, quatro pratas e três bronzes. João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia (ténis de mesa), Rui Bragança (taekwondo) e Telma Monteiro (judo) conquistaram ou ouro; João Silva (triatlo), Fernando Pimenta (2 medalhas em K1 1000m e K1 5000m, canoagem) e João Costa (tiro) foram prata; Júlio Ferreira (taekwondo), Ana Rente e Beatriz Martins (trampolim sincronizado feminino) e futebol de praia conquistaram o bronze.