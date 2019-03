Incrível. Everton de Marco Silva esteve a vencer por 2-0 e perdeu o jogo

O Everton de Marco Silva, com o médio português André Gomes a titular, perdeu este sábado no campo do Newcastle, por 3-2, em jogo da jornada 30 da Premier League. Isto numa partida em que chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos e deixou-se surpreender no segundo tempo

Depois de uma sequência de três derrotas, que fizeram soar os alarmes e algumas notícias dando conta de que Marco Silva podia ter o lugar em risco, o treinador português esteve dois jogos consecutivos no campeonato sem perder - empate com o Liverpool e vitória sobre o Cardiff. Mas este sábado foi de novo surpreendido, num jogo onde não conseguiu aproveitar a vantagem com que chegou ao intervalo

O Everton colocou-se em vantagem aos 18 minutos, por intermédio de Dominic Calvert-Lewin. Ainda na primeira parte, o avançado brasileiro Richarlison marcou o segundo dos toffees, aos 32'. Pelo meio, o Newcastle desperdiçou uma grande penalidade por Matt Ritchie. A equipa de Rafa Benítez, contudo, nunca virou a cara à luta e reduziu, aos 65', por Salomon Rondon. Nos últimos 10 minutos, aconteceu o impensável, com um bis de Ayoze Perez a consumar a reviravolta a favor dos magpies. Esta derrota colocou a equipa do Everton no 11.º lugar e o treinador Marco Silva volta a estar no olho do furacão.

Ainda na Liga inglesa, destaque para a derrota do Tottenham, por 2-1, no campo do Southampton. Harry Kane, aos 26 minutos, ainda colocou os spurs em vantagem. Mas no segundo tempo, Valery e Ward-Prowse consumaram a reviravolta. Os londrinos, que estão no terceiro lugar, podem ver este domingo o Liverpool distanciar-se no segundo posto e o Manchester United aproximar-se do último lugar do pódio.

Outros resultados da 30.ª jornada da Liga inglesa: Crystal Palace-Brighton, 1-0; Cardiff-West Ham, 2-0; Huddersfield-Bournemouth, 0-2 e Leicester-Fulham, 3-1. O líder Manchester City defronta ainda este sábado o Watfor. Este domingo, o Woverhampton de Nuno Espírito Santo desloca-se ao campo do Chelsea e o Arsenal recebe o Manchester United no jogo grande da jornada.