Imprensa espanhola fala em "fim de ciclo" e "semana trágica" do Real Madrid

A goleada sofrida pelo Real Madrid esta terça-feira às mãos do Ajax (1-4) no Estádio Santiago Bernabéu e consequente eliminação da Liga dos Campeões, ainda nos oitavos de final, foi tema incontornável nas capas desta quarta-feira dos jornais desportivos espanhóis.

A capa mais impactante é a da Marca, com mostra uma imagem do placard eletrónico e das bancadas do recinto madridista e a frase "Aqui jaz uma equipa que fez história", prosseguindo a letras mais pequenas: "Humilhante fim de um ciclo irrepetível."

Já o As, também da capital espanhola, fala em "semana trágica", em alusão à eliminação na Taça do Rei na quarta-feira anterior, aos pés do Barcelona, e da derrota ante os catalães no sábado para o campeonato, também em casa, que deixou os merengues a 12 pontos da liderança. "Em seis dias o Real Madrid fica sem Taça, Liga e Champions", pode ler-se na portada do periódico, que destaca igualmente pedidos de demissão a Florentino Pérez, cânticos alusivos a Cristiano Ronaldo e as lesões de Lucas Vázquez, Vinicius e Bale.

Pela Catalunha, o Mundo Deportivo faz manchete com "nada de nada", frisando as derrotas da última semana e o "enorme recital de futebol" dado pelo Ajax. O Sport, por sua vez, fala em "fim de uma era" e os gritos de adeptos que se ouviram no Bernabéu: "Florentino, demissão!". Já o L'Esportiu escreve "triplete" na capa, também em alusão aos três desaires no espaço de uma semana.

Além de Florentino Pérez, quem está no centro das atenções é Sergio Ramos, que assistiu ao jogo no camarote por ter sido punido com dois jogos de castigo depois de forçar o amarelo em Amesterdão, na primeira mão, e aproveitou a ocasião para se deixar filmar para um documentário da Amazon, o que não caiu bem junto dos adeptos.