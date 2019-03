Hugo Almeida decisivo na vitória da Académica sobre o Sp. Braga B

O golo da vitória da 'briosa' no Estádio Cidade de Coimbra ocorreu aos 56 minutos, numa jogada em que Romário Baldé cruzou para a área e Hugo Almeida, ao segundo poste, encostou para o fundo da baliza, depois de um Jonathan Toro falhar o remate.

Com este triunfo, a formação de Coimbra ultrapassou provisoriamente o Estoril Praia e subiu ao terceiro lugar, com 46 pontos, menos dois do que o Famalicão, segundo, com 48, que visita o Sporting da Covilhã, no domingo.

Numa partida bem disputada, com ocasiões de golo para ambas as partes, a Académica conseguiu ser mais eficaz e contabiliza mais dois pontos do que os estorilistas, que visitam o líder Paços de Ferreira.

A equipa bracarense respondeu com muito perigo aos 70 minutos, quando Henry isolado conseguiu ultrapassar o guarda-redes academista, mas perdeu ângulo e o remate saiu desenquadrado.

Aos 76 minutos, Jonathan Toro, em jogada individual, tirou dois adversários do caminho e rematou com perigo à baliza arsenalista, com a bola a rasar o poste.

Em desvantagem no marcador, os minhotos procuraram encostar a Académica para o seu setor mais recuado e, aos 77 minutos, um cruzamento de André Ribeiro quase dava em autogolo dos 'estudantes'.

Já em período de compensação, o Sporting de Braga B atirou a trave da baliza defendida por Ricardo Moura, num remate cruzado de Simão já dentro da área da 'briosa'.