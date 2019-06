Hazard foi apresentado e os 50.000 adeptos pediram contratação de Mbappé

Quinta-feira é o dia de Hazard. As maiores apresentações da história do futebol

Eden Hazard foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Real Madrid, numa cerimónia digna de um galático, em pleno Estádio Santiago Bernabéu, com cerca de 50.000 adeptos nas bancadas (Cristiano Ronaldo teve 70.000) para ver pela primeira o internacional belga.

Antes de Hazard e a família darem entrada no relvado, e de passarem imagens do craque ex-Chelsea no ecrã gigante, o presidente Florentino Pérez ouviu os adeptos pedirem a contratação de mais um galático: "Queremos o Mbappé, queremos o Mbappé", gritou-se das bancadas. E a verdade é que o nome do avançado francês do PSG tem sido muito apontado ao clube madrileno, mas a contratação não parece fácil de se concretizar.

Depois os holofotes concentraram-se apenas em Hazard, que começou por cumprimentar os adeptos com um "Hola a todos" em espanhol. Depois falou em francês. "Tenho muitas ganas de começar a jogar pelo Real Madrid e vencer muitos títulos. Era o meu sonho desde pequeno e agora estou aqui. Só quero desfrutar deste momento", disse o jogador, que depois deu uma volta de honra ao estádio e beijou o símbolo do clube a pedido dos adeptos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Antes falou o presidente Florentino Pérez. "Vai formar parte desta equipa um jogador maravilhoso, daqueles que há poucos. Mas a nossa história é feita com futebolistas de talento. Há muito tempo que queria dizer estas palavras: Eden Hazard é jogador do Real Madrid. Queremos também agradecer ao Chelsea, que permitiu que este sonho se realizasse. Bem-vindo ao Real Madrid, bem-vindo a tua casa", disse.

Depois, o jogador vestiu o equipamento do Real Madrid, deu uns toques na bola, tirou selfies com os adeptos e despediu-se com uma nova mensagem em espanhol: "Obrigado a todos. Hala Madrid."