Golo de Ricardo Pereira afunda Manchester City que cai para o terceiro lugar

A jornada do Boxing Day em Inglaterra foi madrasta para o Manchester City, que perdeu por 2-1 na deslocação a Leicester e caiu para o terceiro lugar, ultrapassado pelo Tottenham, e já está a sete pontos do líder Liverpool, que também venceu nesta jornada.

Depois do desaire caseiro (2-3) do fim de semana diante do Crystal Palace, os citizens voltaram a ser derrotados esta quarta-feira no terreno do Leicester, desta feita por 2-1. O português Bernardo Silva colocou o City em vantagem aos 14', mas Albrighton empatou aos 19'. Como um mal nunca vem só, o português Ricardo Pereira marcou o golo da vitória do Leicester (um grande golo, num remate de fora da área), num jogo onde a equipa de Pep Guardiola terminou com 10 jogadores, por expulsão de Delph.

Quem aproveitou a escorregadela do City foram o Liverpool e o Tottenham. A equipa de Klopp recebeu e venceu o Newcastle, por 4-0 (golos de Lovren, Salah, Shaqiri e Fabinho), e manteve a liderança da Liga inglesa, agora com mais sete pontos do que a equipa de Pep Guardiola. O Tottenham também foi beneficiado, já que graças à goleada (5-0) imposta na receção ao Bournemouth, somou mais três pontos que permitiram à equipa subir ao segundo lugar, precisamente por troca com o Manchester City. Os golos dos spurs foram da autoria de Christian Eriksen, Son Heung-min (2), Lucas Moura e Harry Kane.

Em alta está também o Manchester United, que em dois jogos sem José Mourinho, somou duas vitórias. Depois de no fim de semana ter goleado por 5-1 na deslocação ao campo do Cardiff, o United agora às ordens de Solskjaer bateu esta quarta-feira o Huddersfield por 3-1. Matic abriu o marcador aos 28 minutos e Pogba bisou (64' e 78'), num jogo onde o português Diogo Dalot foi titular mas foi rendido aos 64' por Ashley Young.

Destaque ainda para o Everton de Marco Silva, que goleou por 5-1 no campo do Burnley, com golos de Mina, Digne (2), Sigurdsson e Richarlison. A equipa treinada pelo técnico português está agora no oitavo lugar, com 27 pontos, mas ainda pode esta quarta-feira ser ultrapassada pelo Watford, que recebe o Chelsea.

Ainda nesta quarta-feira, o Arsenal empatou a um golo no campo do Brighton. Os gunners colocaram-se em vantagem aos sete minutos, através de Aubameyang, mas Locadia empatou aos 35'.

Recorde-se que no jogo de abertura deste Boxing Day, o Wolverhampton do português Nuno Espírito Santo empatou a um golo na deslocação ao campo do Fulham.