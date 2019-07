Franceses dizem que Falcao interessa ao FC Porto

Adrián Lopez: "Foram cinco anos difíceis no FC Porto"

AS Monaco

Segundo o Le10Sport , o FC Porto está a tentar o regresso de Radamel Falcao, que está vinculado ao Monaco desde 2013.

O portal francês escreve esta quinta-feira que o avançado colombiano de 33 anos tem recebido várias ofertas para deixar o Principado, mas que nenhuma convenceu ainda o clube cujo treinador é Leonardo Jardim. Sem poder pagar uma verba avultada por uma transferência a título definitivo, a ideia dos dragões passará por um empréstimo que contemple partilha de salário com os monegascos.

Radamel Falcao deixou saudades no FC Porto, clube pelo qual disputou 87 jogos e apontou 72 golos entre 2009 e 2011, período no qual conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Liga Europa, tendo mesmo apontado o golo que deu o triunfo na final da prova europeia, frente ao Sp. Braga, em maio de 2011.

Refira-se que, em matéria de avançados, a equipa de Sérgio Conceição já está servida com Marega, Soares, Zé Luís, Aboubakar e André Pereira, além do jovem Fábio Silva, que está a integrar a pré-época do plantel principal.