Florentino para Jovic: "Já és dono da camisola com que dormias em pequeno"

Luca Jovic foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid. O avançado sérvio, com o qual o Benfica ainda lucrou cerca de 16,2 milhões de euros por ter assegurado parte de uma futura transferência quando o jogador se vinculou ao Eintracht de Frankfurt, disse estar a cumprir um sonho de criança e mereceu rasgados elogios do presidente Florentino Pérez.

"Hoje queremos partilhar com todos os adeptos o novo projeto do Real Madrid para a próxima temporada. Estamos a apresentar um jogador, neste caso um avançado, que era pretendido pelos grandes clubes da Europa. Já és jogador do Real Madrid e queremos agradecer-te por teres escolhido o nosso clube. Realizaste uma grande temporada, marcaste 27 golos, mas os nossos adeptos vão exigir-te mais. Disseram-nos que esta era a camisola com que dormias quando eras pequeno. Agora já és dono desta camisola", referiu Florentino Pérez.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Sou o rapaz mais feliz do mundo. Estou com muitas ilusões e seguro de que tomei a melhor decisão ao assinar por este grande clube. Darei tudo para juntos ganharmos títulos", referiu Jovic, que foi depois da cerimónia na sala de imprensa foi apresentado aos adeptos no Santiago Bernabéu, o placo que esta quinta-feira vai servir para apresentar outro reforço do Real Madrid, o belga Eden Hazard.

Jovic, que chegou a defrontar o Benfica nos quartos-de-final da Liga Europa, saiu dos encarnados para o Eintracht em 2017/18, com os alemães a ficarem com uma opção de compra na ordem dos seis milhões, a que acresceriam 20% de uma futura venda.

O sérvio chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Estrela Vermelha, por cerca de 6,5 milhões de euros, mas, com poucas oportunidades, nunca se afirmou, jogando apenas dois jogos na equipa principal.

A vinda para a Luz aconteceu no mercado de inverno de 2016, mas Jovic, na primeira época do treinador Rui Vitória, apenas fez cinco minutos na Liga e dois na Champions, alinhando prioritariamente na equipa B. Na época seguinte voltou a ser pouco utilizado, com 11 jogos na equipa secundária, e apenas um jogo na Taça da Liga e outro no campeonato principal, novamente com poucos minutos.

Segundo a imprensa espanhola, a contratação de Jovic custou ao Real Madrid 60 milhões de euros.