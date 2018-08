Fernando Pimenta é campeão do mundo de K1 1000 metros

O português Fernando Pimenta conquistou este sábado, pela primeira vez, o título de campeão do mundo de K1 1.000 metros, nos Mundiais de canoagem, que decorrem até domingo em Montemor-o-Novo. "É o dia mais feliz da minha vida. Ainda nem acredito", disse, logo após o final da prova.

O tricampeão europeu completou a prova em 3.27,666 minutos, batendo por 725 milésimos de segundo o alemão Max Rendschmidt, que ficou com a medalha prata, enquanto o checo Josef Doostal foi o terceiro classificado, a 1,511 segundos do português.

"Obrigada a todos. Esta vitória é dedicada a todos vocês, principalmente à minha família e aos meus amigos, em especial aos que deram o corpo às balas nos momentos mais difíceis da minha carreira. Está tudo em aberto. Amanhã há mais", disse o campeão do mundo.

Pimenta, que ganhou o bronze nos Mundiais de 2015 e a prata em 2017, defende este domingo o título mundial de K1 5.000, distância não olímpica.

Às 13:04, Teresa Portela e Joana Vasconcelos vão procurar o melhor resultado de sempre do K2 500, depois de terem conseguido alcançar a primeira presença de Portugal nesta final.

As campeãs do Mundo e olímpicas, respetivamente Nova Zelândia e Hungria, parecem inatingíveis para todas as rivais, sendo que a dupla do Benfica surge com o quarto tempo entre as finalistas.

Em prova com final direta (13:26), o K4 de Luís Ferreira, João Pereira, Igor Pinho e Ruben Boas tentará o melhor lugar possível nos 1.000 metros.