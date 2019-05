Feirense vence Aves na despedida da I Liga

O Feirense despediu-se este sábado da edição de 2018/19 da I Liga com um triunfo, ao vencer o Desportivo das Aves por 2-1, em jogo da 34.ª jornada, disputado em Santa Maria da Feira.

Numa partida em que as duas equipas já tinham a situação definida, os avenses colocaram-se em vantagem aos 31 minutos, através de Jorge Fellipe, tendo os anfitriões igualado aos 62, por Edinho, e virado o resultado aos 76, por João Silva.

O Feirense, que já não vencia desde a segunda jornada, fechou assim a sua participação no 18.º e último lugar com 20 pontos, descendo à II Liga, enquanto o Desportivo das Aves termina no 14.º lugar com 36.

Homenagem a Nuno Pinto e derrota dos sadinos

Já o Rio Ave segurou o sétimo lugar da edição 2018/19 da I Liga ao vencer no terreno do Vitória de Setúbal, por 3-1, com dois golos nos descontos do jogo da 34.ª e última jornada.

Bruno Moreira, aos 50 e aos 90+1 minutos, e Said, aos 90+3, marcaram os golos do triunfo dos vila-condenses, enquanto Vasco Fernandes assinou o tento dos setubalenses, aos 50.

O jogo serviu ainda para homenagear Nuno Pinto. O lateral voltou a jogar este sábado, ainda que de forma simbólica - foi titular e jogou seis minutos - depois de ter vencido uma dura batalha contra um linfoma que, em dezembro de 2018, o afastou dos relvados. Depois aos minuto 21 (número da camisola) o jogo parou para uma grande ovação no Bonfim.

Com este triunfo, o Rio Ave terminou o campeonato no sétimo posto, com 45 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal assegurou o 13.º lugar, com os mesmos 36 pontos do Desportivo das Aves, que terminou na 14.ª posição.

Boavista vence e sobe ao oitavo lugar

E o Boavista subiu ao oitavo lugar ao vencer no terreno do Marítimo por 1-0, em jogo da 34.ª e última jornada. Um golo do médio nigeriano Obiora, aos 30 minutos, deu a quarta vitória consecutiva aos 'axadrezados', que somaram 44 pontos e já só podem ser desalojados do oitavo posto pelo Santa Clara, que conta 42 e visita hoje o líder Benfica.

Apesar deste desaire, o segundo seguido, o Marítimo assegurou a 11.ª posição final, com os mesmos 39 pontos do Portimonense, que terminou no 12.º posto, por ter desvantagem no confronto direto com os madeirenses.