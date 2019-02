Fecho do mercado na NBA: o maior negócio ficou por fazer

A novela começou quando Anthony Davis pediu para sair de New Orleans, abdicando de um contrato máximo a partir de 2019/20 no valor de 210 milhões de euros. A NBA prometeu investigar o porquê do anúncio do jogador e multou-o, mas as equipas esfregaram as mãos de contentes. Afinal vêm aí os playoffs e um dos melhores jogadores do campeonato americano e basquetebol estava no mercado e desvalorizado perante as notícias de descontentamento do jogador dos Pelicans, que em 2020 se vai tornar um jogador livre (quer assinar pelos LA Lakers).

Os Celtics queriam avançar, mas... só no próximo verão, já que só nessa altura Kyrie Irving deverá assinar um novo contrato permitindo assim à equipa de Boston gerir os tetos salariais de acordo com a Rose Rule. O problema é que "The Brow", como é conhecido Davis, já disse querer assinar pelos Lakers nessa altura, o que poderia significar contar com ele apenas por um ano.

Os Denver Nuggets poderiam envolver Jamal Murray na troca, mas isso iria afetar o futuro da equipa e acabaram por desistir. O mesmo aconteceu em Toronto, com os Raptors. Para conseguirem Anthony Davis, os canadianos teriam que abdicar de Pascal Siakam, OG Anunoby e Serge Ibaka, o que não aconteceu. Ou seja, todas as equipas que ambicionavam ter Davis teriam de sacrificar alguma (ou muita) coisa.

Os Lakers foram os últimos a tentar e incluíam Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart, Kentavious Caldwell-Pope e Ivica Zubac, além de duas escolhas de primeira rodada do draft. Em troca, além de Davis, receberiam Solomon Hill. Mas a corda ruiu pelas exigências adicionais dos Pelicans. "Eles queriam mais e mais e mais. Não havia mais nada para dar. Quanto mais eles queriam, mais absurdo e ultrajante ficava", disse fonte dos Lakers ao Los Angeles Times.

Os fãs da liga norte-americana de basquetebol já imaginavam duplas como Kawhi-Davis (Toronto), Jokic-Davis (Denver), Irving-Davis (Boston), Embiid-Davis (Fildalélfia) ou LeBron-Davis (Lakers)... mas vão ter de esperar.

Raptors fecham acordo com os Grizzlies por Marc Gasol

Os Toronto Raptors e os Memphis Grizzlies fecharam o maior acordo do último dia de trocas do mercado da NBA, a envolver Marc Gasol. O experiente pivô espanhol de 34 anos vai assim jogar para o Canadá. Em troca, os Grizzlies irão receber o tanbém poste Jonas Valanciunas, os extremos Delon Wright, CJ Milles e uma escolha de segunda ronda do draft de 2024 (onde as equipas escolhem jogadores).

Já os Philadelphia 76ers fecharam acordo com os Los Angeles Clippers por Tobias Harris, que foi decisivo na vitória frente aos Charlotte Hornets, horas antes de ser trocado, um negócio que surpreendeu toda a NBA.

O defeso já tinha ficado marcado pela transferência de Kristaps Porzingis (ex-New York Knicks) para os Dallas Mavericks.

Foi transferido enquanto jogava e não gostou

Na madrugada de quinta-feira, a menos de 24 horas de encerrar o período de transferências na NBA, os Dallas Mavericks enviaram Harrison Barnes para Sacramento, com os Kings a mandarem Justin Jackson e Zach Randolph para o Texas. Até aqui tudo bem, não fosse a troca ter sido oficializada enquanto a equipa detida por Marc Cuban estava a defrontar os Charlotte Hornets (99-93) e as câmaras terem captado o momento em que o extremo teve conhecimento do negócio, demonstrando o desagrado.

A reação de Barnes motivou a indignação do astro dos Lakers LeBron James face à impotência dos jogadores no quadro atual das trocas na NBA. "Deixem-me adivinhar, isto é na boa porque têm de fazer o que é melhor para a equipa certo?? Trocado enquanto estava a dar tudo em campo e não fazia ideia do que lhe estavam a fazer. Não estou a criticar quem fez a troca, é um negócio e os donos fazem o que acham melhor, mas sim a narrativa que se cria em volta disto. Quando um jogador quer ser trocado, toda a gente diz que ele é egoísta e um ingrato, mas quando o trocam, ou libertam é na boa porque é o melhor para a equipa...", escreveu no Instagram.

Principais trocas

Bobby de Portis Chicago para Washington

CJ Miles de Toronto para Memphis

Harrison Barnes de Dallas para Sacramento

Jabari Parker de Chicago para Washington

Jonas Valanciunas de Toronto para Memphis

Iman Shumpert de Sacramento para Houston

Kristaps Porzingis de New York para Dallas

Marc Gasol de Memphis para Toronto

Markelle Fultz de Philadelphia para Orlando

Markieff Morris de Washington para New Orleans

Nikola Mirotic de New Orleans para Milwaukee

Otto Porter Jr. de Washington para Chicago

Ryan Anderson de Phoenix para Miami

Tobias Harris de LA Clippers para Philadelphia

Tyler Johnson de Miami para Phoenix