Esteve com Portugal na Liga das Nações e está a um passo do futebol chinês

Confrontado com as notícias que dão conta da saída iminente do ponta-de-lança, António Salvador disse que se mesma se "concretizar" será comunicada "na altura certa".

"Posso confirmar que está ausente. Se está na China? Na China ou em Hong Kong, vamos aguardar", afirmou.

O presidente dos minhotos falava à margem da apresentação do novo patrocinador para as próximas três temporadas da camisola das equipas principal, B e sub-23, a Betano, operadora de jogos online.

O plantel às ordens de Ricardo Sá Pinto treinou esta sexta-feira, com a parte inicial aberta à comunicação social, numa sessão em que participaram 23 jogadores, com registo para seis ausências.

Além de Dyego Sousa, Claudemir, Raul Silva e Yvan recuperam de lesões, e Wilson Eduardo goza de um curto período de férias depois da participação por Angola na Taça das Nações Africanas (CAN), prova em que ainda compete o egípcio Hassan.

No sábado, o Sporting de Braga defronta a Oliveirense, à porta fechada, no primeiro jogo particular da pré-temporada.