Éder Militão está na agenda do Real Madrid

Éder Militão, defesa central do FC Porto, está na agenda do Real Madrid e pode vir a reforçar o emblema madrileno no final da época. De acordo com o jornal espanhol Marca, o internacional brasileiro tem sido alvo de observações por parte do departamento de scouting liderado por Juni Calafat, que o consideram como um reforço com valor para integrar a primeira equipa do Real.

A Marca garante que o Real Madrid está muito atento ao central que chegou este verão ao Dragão, oriundo do São Paulo, e que pegou de estaca no xadrez de Sérgio Conceição. Militão custou quatro milhões de euros e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões. Recentemente, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garantiu que o FC Porto não recebeu propostas pelo defesa central, mas admitiu que existiam negociações para tentar aumentar o valor da cláusula de rescisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Militão tem feito grandes exibições pelo FC Porto na Liga dos Campeões, facto que chamou a atenção de alguns grandes emblemas europeus, casos do Manchester United e do Liverpool.

Curiosamente, esta notícia surge numa altura em que o FC Porto está a negociar o possível regresso de Pepe ao clube, depois de o internacional português (que curiosamente jogou no Real Madrid) ter rescindido o seu contrato com o Besiktas, da Turquia.