Dyego Sousa: "Quando ouvi o meu nome houve alegria e choro"

Dyego Sousa ficou radiante com a convocatória de Fernando Santos para representar a seleção nacional nos jogos com a Ucrânia e a Sérvia, de apuramento para o Europeu de 2020. "Era algo que queria e sabia que havia uma possibilicade, mas não tive uma mensagem ou uma chamada e, como tal, não tinha esperança. Fui apanhado de surpresa, mas foi bom, uma emoção", começou por dizer o avançado do Sp. Braga, ás plataformas de comunicação do clube.

O avançado de origem brasileira revelou o momento em que soube da convocatória. "Estava no balneário com o Horta, o Sequeira e o João Novais e estávamos a ver no telemóvel do Horta. E quando ouvi o meu nome, o último na lista, houve alegria, choro... liguei à minha família, que recebeu a notícia ao mesmo tempo que eu", explicou.

Dyego Sousa, de 29 anos, disse ainda ter recebido os "parabéns" de todos os companheiros de equipa. "Senti como se tivessem sido eles a ser chamados. Na verdade estavamos à espera de uma convocatória, mas de outro jogador do clube, nunca pensei ser eu", adiantou.

O segundo melhor marcado da I Liga com 14 golos, deixou depois claro o sentimento que tem por Portugal. "Só tenho de agradecer, estou aqui para ajudar, já me sinto português. Amo este país de coração e este povo que me acolheu de braços abertos quando aqui cheguei em 2009. A minha esposa e a minha filha são portuguesas", recordou, deixando uma certeza: "Agora só tenho de retribuir dentro de campo e dar alegrias ao povo português através da seleção, com a minha garra, determinação e com o que venho demonstrando dentro do campo."

A finalizar, Dyego Sousa aproveitou para "agradecer" ao selecionador Fernando Santos "pela confiança" que está depositar nele. "Sempre trabalhei para dar o meu máximo em busca deste objetivo de chegar à seleção. É uma sensação incrivel. Venho de uma fase boa, de crescimento, e só tenho agradecer a todas as pessoas que contribuiram para isso", rematou.