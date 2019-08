Dirigente da Fiorentina revela que Bruno Fernandes vai para o Real Madrid

Daniele Pradè, diretor desportivo da Fiorentina, revelou esta sexta-feira à imprensa italiana que "Bruno Fernandes vai sair para o Real Madrid por 70 milhões de euros", naquela que terá sido uma explicação por se ter inviabilizado o negócio do clube italiano com o Sporting para a contratação de Raphinha.

De acordo com o JN, Bruno Fernandes estará mesmo a caminho do Real Madrid, num negócio que pode ascender a 70 milhões de euros, acrescentando no entanto que o internacional português ficará mais uma temporada no clube de Alvalade, num negócio que estará a ser ultimado pelo presidente leonino Frederico Varandas no Mónaco, onde se encontrou com o empresário Jorge Mendes e responsáveis do clube espanhol.