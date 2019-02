Dérbi. Simeone já sobreviveu a cinco treinadores do Real Madrid

Este sábado à tarde (15.15), o Wanda Metropolitano recebe mais um dérbi da cidade de Madrid entre Atlético e Real, numa altura em que as duas equipas estão separadas por apenas dois pontos na classificação, com vantagem para os colchoneros. Este é mais um jogo de uma rivalidade centenária, mas que tem uma particularidade: o treinador Diego Simeone vai disputar o seu 29.º dérbi, ele que já sobreviveu a cinco técnicos do Real Madrid desde que chegou ao Atlético em janeiro de 2012.

Esta é a melhor prova da instabilidade no banco do Real Madrid nos últimos anos, que já vai no sexto treinador em sete anos - atualmente a equipa é dirigida por Santiago Solari.

José Mourinho era o treinador do Real Madrid quando Simeone foi eleito para substituir no cargo a Gregorio Manzano, numa altura em que alinhavam nos colchoneros os agora benfiquistas Pizzi e Salvio. O duelo acabou por ser favorável ao treinador português, que nos quatro confrontos venceu três e perdeu um (final da taça do Rei).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Carlo Ancelotti sucedeu a José Mourinho na época 2012/13. Foi precisamente frente ao treinador italiano que Simeone travou mais duelos contra o Real Madrid, num total de 13, com um saldo ligeiramente positivo: cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um custou particularmente ao técnico argentino: a final da Champions perdida no Estádio da Luz, em Lisboa, com triunfo do Real no prolongamento por 4-1.

O espanhol Rafa Benítez só aguentou 25 jogos no Real Madrid. Entrou em junho para o lugar de Ancelotti e saiu logo no início de janeiro. As duas equipas encontraram-se na sétima jornada, em casa do Atlético, num jogo que terminou empatado a um golo.

Seguiu-se Zinedine Zidane, desta vez com saldo negativo para Simeone: duas vitórias, três empates e três derrotas. Um dos desaires foi uma vez mais na final da Champions, que o Atlético perdeu para o Real, na temporada 2015/16, num jogo decidido nos penáltis.

O reinado de Julen Lopetegui no Real Madrid foi curto. Mas mesmo assim houve tempo para dois confrontos entre Real e Atlético. Na Supertaça Europeia, Simeone levou a melhor (4-2) e no campeonato as duas equipas empataram sem golos.

Este sábado segue-se então o duelo frente ao sexto treinador do Real Madrid.. com uma curiosidade: Simeone treinou Santiago Solari no San Lorenzo, da Argentina, em 2009.