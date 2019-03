Croácia perde na Hungria depois de ter estado a vencer

A Croácia continua sem acertar o passo desde que jogou e perdeu a final do Mundial 2018 frente a França. Este domingo, foi derrotada por 2-1, em Budapeste, frente à Hungria, em jogo da 2.ª jornada do grupo E de apuramento para o Euro2020.

Os croatas, com as estrelas Modric e Rakitic no onze, até se colocaram cedo em vantagem graças a um golo de Ante Rebic, a passe de Kramaric, aos 13 minutos, mas depois permitiram a reviravolta no marcador.

O ponta-de-lança Adam Szalai fez o empate aos 34 minutos e aos 76' foi a vez de Mate Patkai fazer o golo do triunfo húngaro, que assim venceu pela segunda vez na história a Croácia, quebrando um jejum que durava desde 2 de maio de 1940, quando venceram por 1-0, num jogo particular.

Desde a final do Mundial 2018, os croatas apenas venceram dois jogos oficiais, frente a Espanha (3-2), depois de ter sido goleada por 6-0 a contar para a Liga das Nações, e por 2-1 em casa com o Azerbaijão, na última quinta-feira, na estreia na qualificação para o Euro2020.

No outro jogo do grupo E, o País de Gales, treinado por Ryan Giggs, recebeu e venceu a Eslováquia, por 1-0. Com Gareth Bale no onze, os galeses marcaram o único golo da partida aos cinco minutos por Daniel James, jogador de 21 anos que atua no Swansea, do segundo escalão do futebol inglês.

Após esta segunda jornada, este grupo tem quatro equipas com três pontos, sendo que apenas os azeris ainda têm zero.

Jogos da 2.ª jornada do Grupo E:

País de Gales-Eslováquia, 1-0

Hungria-Croácia, 2-1