City estreia-se com goleada. Sterling foi o herói num jogo com muito VAR

O Manchester City estreou-se este sábado com uma goleada na Liga inglesa 2019-20, com uma vitória expressiva por 5-0 no campo do West Ham, num jogo onde os dois portugueses da equipa de Pep Guardiola não saíram do banco de suplentes e também por vários lances que tiveram de ser apreciados pelo vídeoárbitro, tecnologia que entrou em vigor esta época no campeonato inglês.

O City colocou-se em vantagem aos 25 minutos, com um golo de Gabriel Jesus, no seguimento de uma boa jogada coletiva da equipa, onde sentou um adversário e rematou de pé esquerdo para o fundo das redes. Resultado que se manteve ao intervalo.

No segundo tempo, o vídeoárbitro anulou um golo ao City na sequência de um fora de jogo milimétrico de Sterling, que foi decidido com recurso às linhas de fora de jogo do VAR. Mas o avançado inglês estava numa tarde verdadeiramente imparável e acabou o jogo com um hat-trick. Pelo meio, Agüero também marcou, de penálti, em mais um lance em que o vídeoárbitro teve de intervir. Lukasz Fabianski defendeu o primeiro castigo máximo do avançado argentino, mas o árbitro mandou repetir a penalidade. E desta feita Agüero não falhou.

O jogo de abertura da Liga inglesa, realizado na sexta-feira à noite, também tinha terminado com cinco golos, com o Liverpool a receber e vencer o recém-promovido Norwich, por 4-1.