Champions. Ajax contra a maldição dos vinte anos

Há três grandes emblemas europeus que não conseguem chegar ao tri continental (Taça dos Campeões/Champions League) há, pelo menos, 23 anos. E serão 24, no mínimo: Juventus (1985 e 1996), Nottingham Forest (1979 e 1980) e Benfica (1961 e 1962) não estão entre os quatro semifinalistas. Mas está o Ajax (1972, 1973, 1974 e 1995), que eliminou a vecchia signora de CR7 (0-1 em casa) com um esclarecido 2-1 em Turim nesta semana e terá o Tottenham e, numa eventual final, Barcelona ou Liverpool como obstáculos para poder acabar com a maldição dos vinte anos sem glória em clubes com pelo menos dois títulos.

A Juventus é pragmática, a jogar e mover peças na gestão. Não consegue juntar um terceiro título de campeão europeu desde 1997 (1985 e 1996). Contrata Cristiano Ronaldo por 113 milhões de euros (que já estarão pagos pelas receitas com camisolas 7; ou com o aumento dos proveitos com o estádio, efeito CR7; ou com...), figura de proa do (ainda) tricampeão Real Madrid - foi vexado pelo... Ajax (ganhou 2-1 em Amesterdão e foi goleado no Bernabéu, 1-4).

CR7 foi uma das vítimas dos bebés do Ajax. © EPA/Alessandro Di Marco

A maldição do terceiro título afeta a vecchia signora, mas muito mais o Benfica (1961 e 1962) ou o ninguém-te-vê Nottingham Forest (1979 e 1980), comodamente instalado a meio da tabela no Championship (com o defesa Tobias Figueiredo e os médios João Carvalho e Diogo Gonçalves a representar o contingente luso). O Forest pode parecer um corpo alheio neste lote, e até é: apenas venceu um título de campeão inglês (1977/78), a que se seguiram as conquistas consecutivas da Europa. Foi a era de ouro com o mítico Brian Clough, que tinha tanto de genial como de desbocado e inflexível - mas o feitio é tolerado com o epíteto de "mind games".

O Forest tem andado no elevador das ligas inglesas (ainda em 2008 foi campeão da League One (III Divisão), muito longe, sequer, de parecer irmão da equipa que encantou o continente no final da década de 70 e início de 80. Com o dinheiro do multimilionário e pouco equilibrado grego Evangelos Marinakis (dono do Olympiakos, orientado por Pedro Martins), dono de 80% do clube, mantém uma ligação ainda não muito aprofundada com Jorge Mendes. E essa pode ser a chave para, primeiro, regressar à Premier League, onde não está compete desde 1999, quando foi 20.º e último.

Já o Benfica tem andado mais perto de ganhar um troféu que não tem no museu (Liga Europa, herdeira da Taça UEFA - perdeu uma final em 1982/1983 com o Anderlecht no antigo formato; e duas no novo, com Chelsea, em 2013, e Sevilha, 2014), tendo caído esta semana nos quartos-de-final perante o E. Frankfurt (0-2 na Alemanha depois de ter ganho 4-2 na Luz).

A maldição de Belá Guttmann - o treinador húngaro que ganhou as duas primeiras finais, e únicas, do Benfica - perdura na Luz 57 anos e oito finais volvidos. Além das já referidas na Taça UEFA / Liga Europa, tem cinco desaires no jogo decisivo da prova principal, algo que o feiticeiro magiar terá dito quando deixou o Benfica (reza a lenda que afirmou que nunca mais o Benfica seria campeão europeu...).

E, de facto, foi derrota atrás de derrota: 1963 (1-2, AC Milan); 1965 (01, Inter); 1968 (1-4, após prolongamento, Manchester United); 1988 (PSV Eindhoven, 5-6 nos penáltis); e 1990 (0-1, AC Milan). Só a Juventus tem ainda mais pesadelos com finais perdidas: 11. Na Champions, 7: 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017. Na Taça UEFA, 4: 1977, 1990, 1993, 1995. Mas já ganhou as referidas duas Champions, três Taças UEFA, uma (extinta) Taça das Taças, duas supertaças e duas Taças Intercontinentais. Oito títulos em 19 finais da vecchia signora para dois títulos em dez finais do Benfica.

Fé nos meninos atrevidos

E eis que, de repente, o Ajax se reergue. O clube de Neeskens, Krol e, o maior de todos, Johann Cruyff foi tricampeão europeu (72, 73 e 74), teve uma fornada de luxo em 1995 (Van der Sar, Frank e Ronald de Boer, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Seedorf, Overmars, Finidi, Kanu, Jari Litmanen ou Patrick Kluivert, autor do golo que decidiu a final com o Milan) e encanta e destrói os adversários do tipo Golias que se metem à sua frente.

Foi o caso do Real Madrid e da Juventus, anterior e atual clube de Cristiano Ronaldo, mas poderá ser o caso de Tottenham (receitas anuais de 430 milhões de euros), adversário na meia-final, Liverpool (525,8 milhões) ou Barcelona (707,2 milhões), eventuais oponentes na final de 1 de junho no Wanda Metropolitano, em Madrid.

Os lanceiros, com dificuldades para dominarem a liga interna (já não é campeão desde 2014 e está em sérias dificuldades de contrariar o PSV esta temporada, embora seja o mais titulado, com 33, à frente do PSV, com 24 - três nos últimos quatro anos), têm receitas de 93,6 milhões de euros. Vivem num planeta diferente daquele que é habitado nos últimos 15 anos pelo futebol - o dinheiro, o negócio, o poder que estes conferem, têm dado cartas na Champions.

A última equipa fora dos Big Five a ganhar a prova foi o FC Porto, em 2004 (3-0 ao Mónaco, em Gelsenkirchen). Aliás, os dragões estão perto de entrar no clube com pelo menos dois títulos (1987 e 2004) amaldiçoados pelo tempo - se não vencerem uma das próximas quatro edições, chegarão aos vinte anos sem o título máximo europeu.

Mas este Ajax, do futebol vertiginoso de bola no pé e bola na baliza, ou perto dela (é a equipa mais rematadora da Europa), é um evolução na continuidade. Se a de 1995 era filha de Cruyff, esta é neta. E Daley Blind está la para o provar, uma vez que o pai Danny foi campeão há 24 anos. Agora, as estrelas são outras: Frenkie de Jong, De Ligt, Hakim Ziyech, David Neres, Tudic... E com Bruno Varela a pregar a bandeira portuguesa no plantel, indo em janeiro para ser alternativa a Onana porque um grego desiludiu (Kostas Lamprou). Foi um helénico que assinou a guia de marcha do Benfica: Odysseas Vlachodimos.

Erik Ten Hag é o treinador e mentor deste terrível Ajax, Onana o titular da baliza (com Bruno Varela no banco). © EPA/Alessandro Di Marco

CLUBES DOS AMALDIÇOADOS

Juventus 2 (1985, 1996)

Ajax: 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

Nottingham Forest 2 (1979, 1980)

Benfica 2 (1961, 1962)

UEFA Champions League 2018-19

Meias-finais, 1.ª mão

Terça-feira, 30 de abril de 2019 (20.00)

Tottenham - Ajax

TV: ELEVEN SPORTS

Quarta-feira, 1 de maio de 2019 (20.00)

Barcelona - Liverpool

TV: ELEVEN SPORTS - Port

Meias-finais, 2.ª mão

Terça-feira, 7 de Maio de 2019 (20.00)

Liverpool - Barcelona

TV: ELEVEN SPORTS

Quarta-feira, 8 de maio de 2019 (20.00)

Ajax - Tottenham

TV: ELEVEN SPORTS

CLUBES COM DOIS OU MAIS TÍTULOS

Real Madrid 13 (3)

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

1962, 1964, 1981

Milan 7 (4)

1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

1958, 1993, 1995, 2005

Bayern Munich 5 (5)

1974, 1975, 1976, 2001, 2013

1982, 1987, 1999, 2010, 2012

Liverpool 5 (3)

1977, 1978, 1981, 1984, 2005

1985, 2007, 2018

Barcelona 5 (3)

1992, 2006, 2009, 2011, 2015

1961, 1986, 1994

Ajax 4 (2)

1971, 1972, 1973, 1995

1969, 1996

Inter 3 (2)

1964, 1965, 2010

1967, 1972

Manchester United 3 (2)

1968, 1999, 2008

2009, 2011

Juventus 2 (7)

1985, 1996

1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017

Benfica 2 (5)

1961, 1962

1963, 1965, 1968, 1988, 1990

Nottingham Forest 2 (0)

1979, 1980

-

FC Porto 2 (0)

1987, 2004