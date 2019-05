Casillas: "Retirada? Deixem-me ser eu a anunciar essa notícia"

Casillas pendura as luvas e fica na estrutura do FC Porto

Iker Casillas já reagiu às notícias que dão como certa a sua retirada, pedindo no Twitter para que seja ele a anunciá-la quando esse momento chegar.

"Bom dia a todos. Retirar-me, haverá um dia em que terei que me retirar. Deixem-me ser eu anunciar a essa notícia quando chegar esse momento. Por enquanto tranquilidade. Ontem foi visto pelo Dr. Filipe Macedo. Está tudo muito bem. Essa sim é a grande notícia que queria partilhar com todos", escreveu o guardião, que sofreu um enfarte de miocárdio sofrido no início do mês.

Também esta sexta-feira, Sérgio Conceição revelou que falou com Casillas mas não sobre a possível retirada. "Falei com o Casillas e do estado de saúde dele e como a família encarou esta situação. Em termos profissionais não toquei em nada. Ele tem o processo moroso pela frente. A seu tempo veremos se terá condições para continuar", frisou o técnico portista.

Segundo escreveu esta quinta-feira o jornal O Jogo, Iker Casillas deve anunciar em breve o fim da carreira e já recebeu um convite de Pinto da Costa para continuar no FC Porto noutras funções. De acordo com o diário desportivo, ainda não foi dada uma resposta final nem se sabe ao certo quais as funções que desempenhará, mas passará sempre por aproveitar o mediatismo que o veterano guarda-redes espanhol de 37 anos tem em todo o mundo.

Também esta quinta-feira, o portal costa-riquenho Libertad Digital adiantou que o atual guarda-redes do Real Madrid, Keylor Navas, está "a um passo do FC Porto" e, "salvo reviravolta inesperada", jogará de dragão ao peito na próxima temporada com o intuito de suceder a Iker Casillas. Inicialmente, a liga inglesa parecia ser o destino mais provável para Navas, mas agora tem "80 por cento de possibilidades" de ir para o FC Porto, pode ler-se no portal, que cita fonte próxima do jogador.