Keylor Navas tem "80 por cento de possibilidades" de rumar ao FC Porto

Casillas pendura as luvas e fica na estrutura do FC Porto

Keylor Navas está "a um passo do FC Porto" e, "salvo reviravolta inesperada", jogará de dragão ao peito na próxima temporada, adianta o portal Libertad Digital , da Costa Rica, de onde o guarda-redes do Real Madrid é natural.

Segundo o órgão de comunicação costa-riquenho, o futuro do guardião está longe do Santiago Bernabéu depois de ter sabido, pela boca de Zidane, que não vai continuar no emblema merengue. Inicialmente, a liga inglesa parecia ser o destino mais provável para Navas, mas agora tem "80 por cento de possibilidades" de ir para o FC Porto, pode ler-se no portal, que cita fonte próxima do jogador.

A mulher de Navas, Andrea Salas, tem estado nos últimos dias no Porto de visita a uma amiga e terá ficado muito agrada com a cidade. "Nós ficamos", escreveu nas redes sociais, num comentário entretanto removido.

O guarda-redes de 32 anos deverá então ser o eleito para substituir Iker Casillas, que segundo o jornal O Jogo deverá mesmo encerrar a carreira na sequência do enfarte de miocárdio sofrido a 1 de maio.

Segundo o Libertad Digital, Navas sente-se traído por Zidane, depois de cinco anos como titular da baliza do Real Madrid em que conquistou três Ligas dos Campeões e um campeonato espanhol, entre outros troféus. Também por isso, não está disposto a abdicar dos 10 milhões de euros que lhe faltam receber até ao final do contrato (cinco por temporada) e o passe na mão para poder negociar livremente com o seu futuro clube.

Keylor Navas está em Espanha desde 2010, quando o Albacete o contratou ao Saprissa, da Costa Rica. Em 2011/12 esteve emprestado ao Levante, clube que acabou por contratá-lo. Em 2014, depois das boas exibições no Mundial do Brasil, o Real Madrid pagou 10 milhões por ele e ofereceu-lhe um contrato válido por seis temporadas.