Casillas para Mourinho: "E quando deve um treinador retirar-se?"

Primeiro, foi José Mourinho,a propósito da entrevista de Iker Casillas a Jorge Valdano no programa #vamos, da Movistar: "Esta entrevista é própria de alguém que está em final de carreira" aos 37 anos, disse o treinador do Manchester United ao jornal Record.

Hoje, dia em que voltou a perder na Premier League (1-3 na deslocação ao terreno do Liverpool) e deu o título como perdido em dezembro ("objetivo é o 4.º lugar"), recebeu uma pouco encriptada resposta do seu ex-pupilo no Real Madrid. Onde todo este azedume começou, aliás.

Na entrevista a Valdano, Casillas admitiu pela primeira vez com todas as letras as desavenças com o técnico português, que o relegou para o banco de suplentes: "Creio que se voltasse a acontecer enfrentaria o touro pelos cornos e confrontaria Mourinho".

Qual será o próximo capítulo?