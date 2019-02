Bruno Lage: "Ferro é mais um reforço da nossa equipa"

Veja os melhores momentos da vitória do Benfica sobre o Sporting (com vídeo)

Bruno Lage, treinador do Benfica, dedicou a Fernando Chalana, antiga glória dos encarnados, o triunfo frente ao Sporting, por 2-1, para as meias-finais da Taça de Portugal.

Sobre o jogo lamentou o final da partida, altura em que o Sporting reduziu a desvantagem. "Vamos tendo momentos muito bons, mas naqueles últimos 15 minutos, senti necessidade de fazer mais uma substituição, mas já não podia e, talvez por isso, demos alguma chance do Sporting ter a oportunidade da falta e de reduzir o marcador", adiantou.

O técnico encarnado explicou que a primeira parte foi "equilibrada" e depois foi diferente: "A segunda parte foi nossa, podíamos ter feito o terceiro golo, não conseguimos. Depois, é ter capacidade e continuidade de ter o nosso jogo mais tempo. Começámos a não ter bola, a pressionar na emoção e demos algum espaço ao Sporting. Numa transição, nasce uma falta e da falta, nasce um bom golo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Temos estado a trabalhar, a evoluir. Vi uma boa resposta do Sporting, mais cauteloso, a tentar anular a nossa forma de organizar jogo. Tentámos sair a jogar de outra forma. Vamos tendo os nossos momentos, mas o mais importante é, jogo a jogo, consolidar o que é nosso", acrescentou.

Bruno Lage fez ainda questão de elogiar Ferro, que se estreou na equipa principal do Benfica ao entrar para o lugar do lesionado Jardel. "Ganhámos um jogador. Tínhamos dito que os reforços estavam em casa e estou muito contente com a prestação do Ferro", adiantou.

Sem ainda saber a extensão da lesão de Jardel, o técnico encarnado deixou claro que está "satisfeito com todos os jogadores e ainda mais com Ferro, que é mais um reforço da nossa equipa".

Lage referiu ainda que este era "um jogo importante, mas não determinante, até porque mesmo com 2-0 estava tudo em aberto como agora com 2-1". "Vamos lá discutir o resultado", prometeu.

Sobre a evolução da equipa desde que assumiu o comando do Benfica, Bruno Lage deixou uma mensagem aos adeptos: "Sinto que as pessoas se divertem a ver os nossos jogos. Temos bons jogadores e, por isso, temos de jogar desta forma para agradar aos adeptos. E é desta forma que os os adeptos nos apoiam."