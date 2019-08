Bruno de Carvalho vai a julgamento acusado de ser mandante do ataque a Alcochete

O ataque à Academia do Sporting em Alcochete foi um ato terrorista e todos os 44 arguidos pelo Ministério Público vão ser julgados pelos crimes de que estão acusados. Incluindo o antigo presidente do clube, Bruno de Carvalho, considerado um dos autores morais desse ataque.

Esta foi a decisão do juiz Carlos Delca que notificou os advogados ao início da tarde desta quinta-feira dos argumentos para manter a acusação feita pelo Ministério Público aos elementos da Juventude Leonina, ao ex-líder sportinguista e a outros elementos do staff do clube.

Manteve assim os 44 crimes de sequestro (com a tipificação de terrorismo), ameaça agravada, dano com violência, detenção de arma proibida e introdução em local vedado ao público. Bruno de Carvalho, o líder da claque Nuno Mendes e o antigo oficial de ligação aos adeptos Bruno Jacinto também vão responder por estes crimes, mas com a acusação de serem os autores morais do ataque.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Saíram assim derrotados os advogados que durante os dois dias de alegações na fase de instrução criticaram a inclusão do terrorismo no lote de crimes, além de terem pedido para que o processo não prosseguisse pois não poderia ter sido a Guarda Nacional Republicana a fazer a investigação, mas sim a Polícia Judiciária, que tem a competência exclusiva nestes casos.

Outro dos pedidos para anular esta acusação que não colheu o apoio do magistrado foi a de que houve um acesso ilegítimo a dados dos telefones que estavam na zona de Alcochete na tarde de 15 de maio, entre as 16 e as 18.00. Segundo as defesas a investigação devia ter tido acesso apenas aos telemóveis dos arguidos e não aos de todas as pessoas que circularam na zona da Academia de Alcochete. E que isso configura uma invasão da privacidade.

Dos 44 acusados, há cerca de 30 que ainda se mantinham em prisão preventiva, mas que agora vão para casa com pulseira eletrónica. Além de três a quem nunca foi aplicada medida de coação privativa da liberdade, outros, como Bruno de Carvalho, que chegou a estar detido, foram sendo colocados em prisão domiciliária com pulseira eletrónica ou só com a obrigação de apresentação periódica às autoridades - caso do ex-presidente do Sporting.

Um dos detidos que foi libertado foi o antigo líder da Juve Leo, Fernando Mendes, que está gravemente doente e precisa de fazer tratamentos. Tanto o MP como o juiz entenderam que receberia melhores cuidados de saúde fora da prisão.

Quem teve um percurso inverso foi Nuno Mendes. O líder da Juve Leo foi deixado em liberdade após ser interrogado pelo juiz Carlos Delca e mais tarde o Tribunal da Relação decidiu, após recurso do MP, que Mustafá deveria ser detido por estar também acusado de tráfico de droga e de ser arguido num outro processo.

Em atualização