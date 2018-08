Bruno de Carvalho: "Não houve qualquer ato de expulsão"

Bruno de Carvalho já reagiu às declarações de Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, que acusou o ex-presidente de mentir e de não ter qualquer documento que lhe devolva o cargo.



"No registo comercial do Sporting pode verificar-se no que a 13 de agosto foi registada a impugnação da deliberação da Assembleia Geral de dia 23 e foi feita mediante despacho judicial. Significa que desde dia 1 de agosto os agentes ou as gentes de Marta Soares não podem ignorar que todos os atos são nulos ou inexistentes, por práticas contra a letra expressa da lei. Solicitou-se ao comissário da policia que identificasse as pessoas em causa. Não houve nem poderia haver qualquer ato de expulsão, fomos nós que pedimos a presença da polícia na véspera e que pedimos que identificassem as pessoas que pedimos para identificar quem nos impedia de retomar o trabalho. É lógico que ainda sou presidente do clube e da SAD", disse Bruno de Carvalho que depois visou diretamente Torres Pereira.



"Aquela exibição deplorável de mentira primária é um insulto à inteligência do homem médio"