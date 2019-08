Fernando Pimenta: medalha de bronze e apuramento para os Jogos Olímpicos

Fernando Pimenta chegou em terceiro lugar na final de K1 1000 metros nos mundiais de Canoagem: medalha de bronze e apuramento garantido para os Jogos Olímpicos.

Pimenta era o canoísta com o melhor tempo entre os nove finalistas e ostentava o título de campeão do mundo.

Com o resultado do atleta de Ponte de Lima, Portugal alcança a segunda medalha em Szeged, na Hungria, após a conquista do segundo lugar de Norberto Mourão em VL2 (paracanoagem).