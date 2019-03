Bernardo Silva marca, assiste e o Manchester City volta a ser líder

O Manchester City venceu este sábado por 2-0 na deslocação ao campo do Fulham, um triunfo que permitiu à equipa de Pep Guardiola passar para a liderança da liga inglesa à condição, à espera do que este domingo acontecer no jogo entre o segundo classificado Liverpool e o Tottenham. O City, de qualquer forma, tem um jogo em atraso.

Em Craven Cottage, o Manchester City abriu cedo o marcador, com um golo do internacional português Bernardo Silva, logo aos cinco minutos. O médio ganhou uma bola à entrada da área, tirou dois adversários do caminho e rematou colocado de pé esquerdo. Foi o sexto golo de Bernardo Silva no campeonato e o 11.º nesta temporada, que fazem dele uma das figuras da equipa - não é por acaso que Guardiola já disse mais do que uma vez esta época que o City é Bernardo... mais dez.

Ainda na primeira parte, aos 27', Sergio Agüero aumentou a vantagem para o City, após uma assistência de... Bernardo Silva. No segundo tempo, os citizens baixaram o ritmo e o resultado não sofreu alterações, apesar de Kyle Walker ainda ter atirado uma bola ao poste aos 80', naquele que poderia ter sido o terceiro golo da equipa de Guardiola, diante de um Fulham que praticamente não deu trabalho ao guarda-redes Ederson.

Com este triunfo, os citizens passaram para a liderança isolada da Premier League, à condição, com 77 pontos, mais um do que o Liverpool, que este domingo defronta o Tottenham mas tem mais um jogo disputado.

Outros jogos da Premier League que se realizam ainda na tarde deste sábado: Brighton-Southampton, Burnley-Wolverhampton, Crystal Palace-Huddersfield, Leicester-Bournemouth, Manchester United-Watford e West Ham-Everton.