Benfica oficializa rescisão de contrato com Rui Vitória

Quem são as hipóteses para treinador? Certezas só as de Luís Filipe Vieira

Depois de o Benfica ter anunciado na noite da passada quinta-feira um "princípio de acordo" para a "rescisão do contrato de trabalho desportivo" com Rui Vitória, os encarnados comunicaram esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a "formalização" dessa mesma rescisão.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória", lê-se no comunicado disponível no site da CMVM.

O treinador de 48 anos não resistiu à derrota do Benfica da passada quarta-feira, no terreno do Portimonense, por 2-0, e terminou assim a ligação ao clube da Luz após três anos e meio.

Bruno Lage, treinador de 42 anos, é a solução imediata do presidente Luís Filipe Vieira para orientar a equipa principal do Benfica. O técnico regressou esta época ao clube, para orientar a equipa B, depois de entre 2004 e 2012 ter trabalhado nos escalões de formação das águias.