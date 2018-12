Benfica: Fejsa, Jonas e Luís Filipe Vieira para a deslocação ao Marítimo

Rui Vitória chamou 20 jogadores para a deslocação ao Marítimo. Jonas e Fejsa estão de regresso após falharem o jogo com o AEK de Atenas da Liga dos Campeões. O presidente acompanha a equipa nesta deslocação à Madeira.

Rafa, que se lesionou no jogo com o gregos está de fora do jogo com os insulares da jornada 13 da I Liga. Salvio e Ebuehi continuam de fora por lesão.

O Benfica enfrenta o Marítimo este domingo, às 17.30 horas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Convocados

Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Varela

Defesas: André Almeida, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e Conti

Médios: Fejsa, Alfa Semedo, Krovinovic, Gabriel, Pizzi e Gedson

Avançados: Zivkovic, Cervi, João Félix, Seferovic, Castillo e Jonas