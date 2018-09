Bayern perde Tolisso por vários meses antes da visita à Luz

O médio francês Corentin Tolisso sofreu este sábado uma grave lesão no joelho direito na primeira parte do jogo em que o Bayern Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3-1.

O jogador, campeão do mundo pela França, é assim baixa para o jogo de quarta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, e deverá estar fora de competição durante vários meses, uma vez que sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito, tendo sido afetado também o menisco externo.

O clube alemão anunciou que Tolisso será operado já este domingo.

Outro jogador que não vai enfrentar o Benfica é o brasileiro Rafinha, que também se lesionou no tornozelo esquerdo e deverá parar algumas, segundo informou o departamento médico do Bayern.