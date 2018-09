Bayern Munique vence Leverkusen antes de visitar a Luz

O Bayern Munique não teve uma tarde de sábado fácil perante o Bayer Leverkusen, no Allianz Arena. A equipa bávara, que na quarta-feira visita o Estádio da Luz para defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, esteve a perder, mas deu a volta ao marcador, acabando por vencer por 3-1, mantendo-se assim na liderança da Bundesliga, só com vitórias à 3.ª jornada.

O Leverkusen adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos graças a um penálti transformado pelo brasileiro Wendell, a castigar uma mão de Thiago Alcântara na área. No entanto, a resposta do Bayern Munique não podia ter sido melhor, uma vez que em apenas 14 minutos deu a volta ao resultado, primeiro pelo francês Tolisso e depois pelo holandês Robben.

Perto do intervalo, os bávaros, que tiveram Renato Sanches no banco, perderam Tolisso devido a um problema físico, estando por isso em dúvida para o duelo do Estádio da Luz.

As dúvidas no resultado só acabaram já perto do final, numa altura em que o Bayer Leverkusen jogada com dez unidades por expulsão de Bellarabi. Foi o ex-portista James Rodríguez a fazer o golo da tranquilidade, que confirmou a terceira vitória do Bayern em três jogos na Bundesliga.

Os bávaros beneficiaram do empate 2-2 entre Wolfsburgo e Hertha Berlim para se isolarem na liderança. Yunus Malli, de penálti, e Admir Mehmedi marcaram para o Wolfsburgo, enquanto Dilorsun e Ondrej Duda fizeram os golos da equipa de Berlim

Jogos da 3.ª jornada:

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt, 3-1

Mainz-Augsburgo, 2-1

Bayern Munique-Bayer Leverkusen, 3-1

Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim, 2-1

RB Leipzig-Hannover, 3-2

Wolfsburgo-Hertha Berlin, 2-2

B. Mönchengladbach-Schalke, às 17.30 horas

ESTE DOMINGO

Werder Bremen-Nuremberga

Friburgo-Estugarda

