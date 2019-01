Bas Dost volta aos treinos após traumatismo craniano

Bas Dost, que conta com 16 golos na época e dez no campeonato, foi baixa importante no jogo de segunda-feira, que o Sporting perdeu, caindo para o quarto lugar e ficando a oito pontos do líder FC Porto.

O avançado tinha sofrido um traumatismo craniano no jogo anterior, em casa com o Belenenses, razão pela qual foi baixa no jogo seguinte, por "precaução".

Esta terça-feira, no primeiro treino de preparação para o clássico de sábado com o FC Porto (15.30), no Estádio José Alvalade, Bas Dost já trabalhou no relvado, numa sessão em que os jogadores que alinharam em Tondela fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador Marcel Keizer contou esta terça-feira no treino com o central André Pinto, que na segunda-feira entrou nos últimos minutos quando a equipa tentava chegar ao golo, e chamou o guarda-redes da equipa de sub-23, Diogo Sousa.

Para o jogo de sábado, Keizer não contará com Acuña, que cumprirá castigo, nem com Battaglia, o único a constar do boletim clínico.

A equipa leonina volta a treinar na quinta-feira, em sessão agendada para a Academia de Alcochete, às 10:30 à porta fechada.