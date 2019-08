Bas Dost esteve ausente do treino e mais próximo de sair

Bas Dost homenageado pelos 100 jogos oficiais com a camisola do Sporting

Bas Dost foi autorizado a falhar o treino do Sporting esta quarta-feira. O jogador chegou à Academia às 10 horas mas, de acordo com os leões, foi devidamente autorizado pela SAD a não participar na sessão que Marcel Keizer liderou esta manhã em Alcochete, com vista oa jogo com o Portimonense. A ausência pode ter a ver com a possível saída para o Eintracht Frankfurt.

Bas Dost foi acusado publicamente pelo Sporting de estar a dificultar a sua transferência, depois de ter pedido para sair de Alvalade. Uma acusação que o empresário, Gunter Neuhaus, desmentiu em comunicado, argumentando que foi o Sporting quem comunicou ao jogador que teria de sair, dado que o seu salário era incompatível com as dificuldades financeiras do clube.

A troca de acusações continuou, com o clube leonino a desmentir o empresário e exigindo que se retratasse pois há provas do contrário. "Depois do princípio de acordo estabelecido entre Sporting e o Eintracht, como comunicado no sábado ao final da tarde, o agente exigiu de imediato à administração da Sporting SAD uma avultada compensação financeira, o que deu origem a um reunião entre as partes marcada logo para domingo. Reafirmamos também que o agente e o jogador Bas Dost manifestaram a mais do que uma pessoa da estrutura do clube, o desejo deste último em sair do Sporting", pode ler-se ainda no comunicado do emblema verde e branco.

Preso por detalhes

Entretanto o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, o antigo avançado Fredi Bobic, afirmou hoje que faltam apenas "alguns detalhes" para o futebolista holandês Bas Dost, atualmente no Sporting, assinar contrato com o emblema germânico. "As negociações não estão a ser fáceis, mas com o Sporting nunca é. Faltam alguns detalhes finais e tudo deverá ficar resolvido nos próximos dias", disse Bobic em declarações ao canal televisivo Sky.

Bas Dost, de 30 anos, chegou ao Sporting em 2016/17, marcando 93 golos em 127 jogos durante três épocas. Formado no FC Emmen, o ponta de lança representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, no qual permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.