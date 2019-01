Bas Dost é baixa para o jogo com o Tondela

Marcel Keiser não vai poder contar com Bas Dost para o jogo desta segunda-feira diante do Tondela. O avançado do Sporting lesionou-se no decorrer do jogo com o Belenenses - sofreu um traumatismo craniano - e por isso fica de fora da partida em Tondela, por uma questão de precaução, informaram os leões.

O Sporting vê-se assim privado do holandês, o melhor goleador da equipa esta temporada, que tem 16 golos em 16 jogos oficiais realizados esta temporada, 10 deles na I Liga. O técnico holandês do Sporting será por isso obrigado a fazer alterações na equipa no ataque.