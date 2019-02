Barrera dá oxigénio ao Marítimo. Belenenses em quebra

Barrera (ao centro) foi decisivo no jogo disputado no Bonfim perante 400 espetadores

Um golo de Barrera, aos 71 minutos, não teve eco nas bancadas do Bonfim, pobremente povoadas com 400 espetadores, mas deu oxigénio ao Marítimo, que com o triunfo (0-1) sobre o Belenenses se manteve acima da linha de água, depois de uma série de três derrotas consecutivas.

A equipa de Silas está em quebra e engatou o quinto jogo sem vencer na Liga (apenas dois empates) e segue no 7.º lugar com 30 pontos, já a oito do Moreirense (5.º, bateu o Tondela este domingo por 2-0) e a cinco do V. Guimarães (6.º, ganhou este sábado por 2-0 ao Portimonense).

Em 12 jogos sob orientação de Petit, o Marítimo venceu quatro vezes e empatou uma (13 pontos), tendo estes três pontos colocado o Marítimo no 12.º lugar da Liga. No entanto, ainda pode cair duas posições, caso Boavista (joga em Chaves este domingo) e Aves (recebe o Benfica esta segunda-feira) vençam os compromissos desta 22.ª jornada.