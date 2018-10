Barcelona humilha Real Madrid com uma mão cheia de golos

O Barcelona humilhou este domingo o Real Madrid por 5-1, em Camp Nou, em partida da 10.ª jornada da Liga espanhola. Um resultado que consolida a liderança dos catalães com 21 pontos, mais sete pontos que os merengues, que ocupam o 9.º lugar da tabela, estando inclusive mais perto da zona de despromoção (seis pontos) do que do primeiro lugar).

A permanência de Julen Lopetegui no comando técnico do Real Madrid está neste momento por um fio, depois da humilhação sofrida no Camp Nou.

Sem Messi, o uruguaio Luis Suárez foi a grande figura dos catalães ao marcar três golos, algo que apenas onze jogadores do Barça conseguiram nos 239 duelos entre as duas maiores equipas espanholas, juntando-se a nomes como Evaristo, Gary Lineker, Romário e Messi (duas vezes), entre outros.

Com uma primeira parte demolidora, Philippe Coutinho abriu o marcador logo aos 11 minutos, a concluir uma grande jogada que culminou com um cruzamento de Jordi Alba para o internacional brasileiro. À meia hora surgiu o segundo golo na transformação de um penálti por Suárez, que abriu a sua conta pessoal.

O Real Madrid conseguiu responder no início da segunda parte, altura em que criou várias oportunidades para marcar, tendo conseguido reduzir a desvantagem por Marcelo (50'), relançando assim a partida.

Só que o Barcelona, já com Nélson Semedo em campo, voltou a tomar conta da partida e, outra vez de forma demolidora arrancou para a goleada nos 15 minutos finais. Luis Suárez bisou (o 4-0 foi com um fabuloso golpe de cabeça), Arturo Vidal também fez o gosto ao pé e já muito perto do final Nélson Semedo viu aquele que seria o sexto golo ser invalidado pelo árbitro.

No final, o desespero dos merengues era evidente e no flash interview o médio Casemiro colocou o dedo na ferida: "Este resultado é o reflexo da época que temos vindo a fazer." Luis Suárez deixou o relvado com a bola do seu hat-trick, que o colocou como segundo melhor marcador de sempre do Barça na história dos clássicos: são nove golos em 11 jogos e só Josep Samitier, que representou os catalães na década de 1920, marcou mais.

Enquanto isso, em Getafe, o Betis, com William Carvalho no onze foi derrotado, por 2-0. A equipa dos arredores de Madrid marcou os dois golos na segunda parte através de Jorge Molina e Foulquier.

Jogos da 10.ª jornada:

Valladolid-Espanyol, 1-1

Girona-Rayo Vallecano, 2-1

Athletic Bilbau-Valência, 0-0

Celta Vigo-Eibar, 4-0

Levante-Leganés, 2-0

Atletico de Madrid-Real Sociedad, 2-0

Getafe-Betis, 2-0

Barcelona-Real Madrid, 5-1

Alavés-Villarreal, às 17.30

Sevilha-Huesca, às 19.45

Confira aqui a classificação