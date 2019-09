Barcelona gasta mais 30 milhões de euros em salários que o Real Madrid

O Barcelona é a equipa da Liga espanhola que mais dinheiro gasta anualmente em salários, totalizando 671,429 milhões de euros anuais, um aumento de 38,529 milhões relativamente à temporada passada.

Os catalães lideram a tabela, de acordo com o jornal desportivo AS, com mais 30,3 milhões de euros que o Real Madrid, que tem previsto gastar este ano qualquer coisa como 641,049 milhões de euros, o que em relação à época 2018/19 representa uma subida de 74,55 milhões.

Na terceira posição surge o Atlético de Madrid, que no entanto gasta mais de metade do Barcelona, uma vez que chega aos 348,5 milhões. Ainda segundo este estudo, apenas duas equipas reduziram ligeiramente o seu orçamento salarial para esta época: o Villarreal (menos 539 euros) e o Leganés (menos 782). De resto todos pagam mais do que há um ano, com o teto salarial do Maiorca a ser o mais modesto, com 29,968 milhões de euros, seguido pelo Valladollid (32,034) e o Granada (35,461).

Refira-se que em Espanha estes limites salariais são sempre aprovados pela Liga, através do Órgão de Validação, que procura garantir que são cumpridos os limites máximos para que esteja garantida a estabilidade financeira de cada uma das equipas que participam no campeonato.