Barcelona e Real Madrid com duelo escaldante na Taça do Rei

Barcelona e Real Madrid vão enfrentar-se nas meias-finais da Taça do Rei, cujo sorteio foi realizado esta sexta-feira no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, que será o palco da final.

O Camp Nou irá receber o jogo da primeira mão marcado para o dia 6 de fevereiro, ou seja na próxima quarta-feira, enquanto a segunda mão irá disputar-se no Santiago Bernabéu no dia 27 de fevereiro.

A última vez que Barcelona, onde agora joga Nélson Semedo, e Real Madrid se defrontaram para a Taça do Rei foi na final de 2014, com os merengues a levarem a melhor por 2-1. "Confiamos nos nossos jogadores e veremos o que acontece", disse Emilio Butragueño, representante dos merengues no sorteio, enquanto Guillermo Amor, diretor de relações institucionais do Barça, considerou que "seria igual haver clássico na final ou nas meias-finais", advertindo que "o Real Madrid tem crescido e é uma equipa ganhadora".

Na outra meia-final vão enfrentar-se Betis, de William Carvalho, e o Valência, de Gonçalo Guedes e Rúben Vezo. Os béticos enfrentam este duplo confronto com o aliciante de, em caso de apuramento, jogarem a final em sua casa, no Estádio Benito Villamarín. A primeira mão, em Sevilha, joga-se na próxima quinta-feira, enquanto o segundo jogo está marcado para dia 27 de fevereiro, no Estádio Mestalla.

Refira-se ainda que a final está agendada para o dia 25 de maio.