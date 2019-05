Avançado do Sporting "triste e indignado" por não ir ao Mundial Sub-20

Pedro Mendes mostrou esta sexta-feira o seu desagrado por não ter sido chamado para o Mundial Sub-20, que se vai realizar na Polónia. Avançado da equipa de sub-23 do Sporting tem 17 golos marcados na Liga revelação e um na taça.

"Hoje saiu a convocatória do Mundial. Bastante triste e indignado pelo meu nome não aparecer depois de fazer uma grande época com 18 golos, mas de nada serviu... era um orgulho representar a nação mas terá de ficar para mais tarde (...) Só me dá mais vontade ainda de provar que o meu nome devia estar lá. Um desabafo que pode gerar várias opiniões, mas um leão não se contenta com pouco, nunca desiste!", escreveu o jogador leonino nas redes sociais.

O desabafo do jovem leonino foi depois apagado, mas não apaga a critica ao selecionador nacional, Hélio Sousa, que esta sexta-feira revelou a lista dos eleitos para o Mundial Sub-20.