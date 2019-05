Dalot, Gedson, Florentino e Rafael Leão entre os convocados para o Mundial Sub-20

Hélio Sousa divulgou, esta sexta-feira, os eleitos para o Campeonato do Mundo de Sub-20, cuja fase final se realizará na Polónia, entre os dias 23 de maio e 15 de junho. Portugal está inserido no Grupo F, juntamente com as seleções de Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

Com 11 presenças e dois títulos mundiais no escalão de sub-20, conquistados em 1989 e 1991, a seleção nacional iniciará a prova diante dos coreanos, a 25 de maio (14.30), seguindo-se os embates com os argentinos, a 28 de maio (17.00), e África do Sul, a 31 (19.30), sempre na cidade de Bielsko-Biala.

O grupo estagia na Cidade do Futebol a partir de 13 de maio, segunda-feira, e tem viagem marcada para a Polónia no dia 20. Antes de partir para o mundial, os comandados de Hélio Sousa (deixa a seleção depois do mundial para ir treinar a seleção do Bahrain) irão realizar um jogo de preparação frente à Arábia Saudita (Cidade do Futebol, no dia 18, às 11.00).

Domingos Quina (Watford) foi operado e falha o Mundial Sub-20.

LISTA DE CONVOCADOS

GUARDA-REDES: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting CP) e Ricardo Silva (FC Porto)

DEFESAS: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Sp. Braga), Diogo Dalot (Manchester United), Romain Correia (Vitória SC), Rúben Vinagre (Wolverhampton) e Thierry Correia (Sporting)

MÉDIOS: Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Chievo) e Nuno Santos (Benfica)

AVANÇADOS: Trincão (Sp. Braga), Jota (Benfica), Mesaque Dju (West Ham), Pedro Martelo (Sp Braga), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille)