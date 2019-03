Autogolo no fim vale liderança isolada ao Liverpool

O Liverpool (adversário do FC Porto na Liga dos Campeões) recebeu e venceu este domingo o Tottenham, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga inglesa, um resultado que permitiu à equipa de Anfield assumir a liderança isolada da Premier League, com mais dois pontos do que o Manchester City (79/77), que contudo têm menos um jogo. Já o Tottenham, com a derrota, ficou no terceiro lugar em igualdade pontual com o Manchester United.

O triunfo da equipa de Jurgen Klopp caiu do céu e só foi alcançado em cima do minuto 90, na sequência de um autogolo de Toby Alderweireld após um cabeceamento de Salah.

Os reds colocaram-se em vantagem aos 16 minutos, com um golo do brasileiro Roberto Firmino. Mas aos 70', o Tottenham empatou a partida através Lucas Moura. Nada fazia prever que o resultado sofresse alterações, mas um autogolo salvador deu o triunfo ao Liverpool.

No outro jogo do dia em Inglaterra, o Chelsea viu-se aflito, mas conseguiu vencer por 2-1 na deslocação ao campo do Cardiff na parte final do jogo. Os galeses colocaram-se em vantagem logo após o intervalo, através de Victor Camarasa. Mas aos 84', Azpilicueta empatou a partida e já no tempo de compensação Ruben Loftus-Cheek apontou o golo da vitória. Com este triunfo, o Chelsea igualou o Arsenal à condição no quinto lugar, mas os gunners só jogam esta segunda-feira - recebem o Newcastle.