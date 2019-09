Atlético e Real Madrid empatam a zero. Veja o túnel de João Félix a Sergio Ramos

the best

Atlético Madrid e Real Madrid empataram a zero neste sábado, no Wanda Metropolitano, em dérbi da capital espanhola a contar para a 7.ª jornada do campeonato. Um resultado que beneficia mais os merengues, que continuam isolados na liderança do campeonato, com 15 pontos, mais um do que o vizinho Atleti e o sensacional Granada, dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte.

Num jogo em que as oportunidades de golo escassearam, João Félix protagonizou um dos melhores momentos do encontro logo aos cinco minutos, ao fazer um túnel a Sergio Ramos, mas o central espanhol respondeu com um encontrão que atirou o internacional português para o relvado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este foi o segundo duelo entre ambas as equipas nesta temporada. No primeiro, o Atlético aplicou uma goleada por 7-3 ao eterno rival num jogo de pré-época em julho, disputado em New Jersey, nos Estados Unidos. E aí brilhou João Félix, que marcou um golo e fez duas assistências que ajudaram a destroçar o Real Madrid. O ex-avançado benfiquista leva agora sete jogos oficiais e dois golos marcados pelo Atlético, o último dos quais na partida desta quarta-feira na vitória por 2-0 em Maiorca.

Os colchoneros continuam sem vencer o vizinho no seu novo estádio, o Wanda Metropolitano, inaugurado a 16 de setembro de 2017. O primeiro dérbi na nova casa colchonera terminou com um empate 1-1 (golo de Cristiano Ronaldo), enquanto no ano passado os merengues arrancaram um triunfo por 3-1. Aliás, o Atlético já não vence o Real em casa para a Liga desde fevereiro de 2015 e essa foi até a única vitória nos últimos 18 jogos entre as duas equipas. E para encontrar outro triunfo rojiblanco é preciso recuar a... 1999.

Barça vence fora pela primeira vez

Durante a tarde deste sábado, O Barcelona conseguiu o primeiro triunfo fora na Liga espanhola, à sétima jornada, ao bater o Getafe por 2-0.

Com Nélson Semedo a entrar apenas aos 75 minutos, e Messi de fora, por lesão, os catalães impuseram-se com golos do avançado uruguaio Luís Suárez, aos 41, e do lateral esquerdo Junior Firpo, aos 49.

No primeiro golo, Suárez aproveitou um alívio longo do guarda-redes Ter Stegen, bem fora da área, para apanhar a defesa desprevenida, isolar-se e fazer um chapéu ao guarda-redes. No segundo tento, Firpo foi oportuno a recarregar defesa incompleta a remate de Carles Pérez.