Asensio sofre rotura de ligamentos e enfrenta longa paragem

"Após os exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid ao nosso jogador Marcos Asensio, foi diagnosticada uma rotura do ligamento cruzado anterior do menisco externo do joelho esquerdo. O jogador será operado nos próximos dias", refere o clube.

Asensio, que se lesionou na madrugada desta quarta-feira no jogo particular frente ao Arsenal, nos Estados Unidos, a contar para International Champions Cup, deverá enfrentar um longo período de recuperação, entre seis a oito meses.

No final do jogo, o treinador dos merengues, o francês Zinedine Zidane, já tinha manifestado a sua preocupação.

"Asensio saiu de ambulância. Vamos esperar que não, mas estamos preocupados. É o joelho e foi diretamente para o hospital fazer exames. Não tem bom ar. É a má notícia do dia, estamos um pouco preocupados", disse o treinador, ainda antes do diagnóstico.

O avançado internacional espanhol, de 23 anos, tinha entrado na segunda parte e ainda fez o 2-2 para o Real Madrid, antes de sair lesionado aos 65, num jogo em que a equipa espanhola triunfou no desempate por grandes penalidades.