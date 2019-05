As reações do mundo do automobilismo à morte de Niki Lauda

O mundo do automobilismo está de luto com a morte de Niki Lauda. O ex-piloto austríaco, de 70 anos, três vezes campeão do mundo, morreu esta segunda-feira, anunciou a família através de um comunicado. Uma notícia que deixou o mundo da F1 e do automobilismo em choque, já que Lauda, além de toda a grande história desportiva, era uma pessoa muito querida e respeitada no meio. Por isso as redes sociais encheram-se de homenagens, desde marcas a pilotos, passando por altos dirigentes da F1.

