Arturo Álvarez deixa comando do basquetebol do Benfica

Arturo Álvarez deixa comando do basquetebol encarnado. "O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação com o treinador de Basquetebol Arturo Álvarez chegou ao fim por mútuo acordo", lê-se num curto comunicado do clube da Luz.

O Benfica perdeu na sexta-feira, com a Ovarense, por 65-64, nos quartos de final da Taça de Portugal, tendo terminado a fase regular da Liga portuguesa na segunda posição, atrás da campeã Oliveirense, que já este sábado vingou a derrota do Benfica, por 79-55, e se apurou para a final da taça.

Arturo Alvárez, de 42 anos, chegou ao Benfica no início da temporada, proveniente dos espanhóis do Prat Juventut.