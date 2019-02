Anthony Lopes pediu para não voltar à seleção nacional

Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, revelou à televisão do clube francês que tomou a decisão de abdicar de representar a seleção nacional depois de uma conversa com o selecionador Fernando Santos.

"Coloquei a seleção em stand by para me focar na família, concentrar-me no meu papel de pai e no Lyon", disse o guarda-redes de 28 anos, que totaliza sete internacionalizações, mas que não é convocado desde o Mundial 2018, na Rússia.

"O meu jogo é muito baseado na energia e na explosão. Esta é uma época crucial para a minha evolução. Tomei esta decisão depois de falar com o selecionador, após o Mundial. Sou um homem de família e não vejo os meus filhos crescer. E isso é o que me faz mais falta... É uma escolha minha", concluiu o dono da baliza do Lyon.